Frau ging nach Fußballspiel in Graz auf Polizisten los

Eine stark alkoholisierte 33-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag, nach dem Fußballspiel Sturm Graz gegen LASK Linz in Graz, auf Polizisten losgegangen. Die Frau hatte sich am Stadionvorplatz mitten auf die Straße gesetzt. Als die Beamten versucht hatten, sie von der Fahrbahn zu bringen, wurde die Alkoholisierte immer aggressiver: Sie trat erst in Richtung eines Polizisten und schlug dann einer Polizistin ins Gesicht. Die Frau wurde festgenommen, teilte die Polizei mit.

