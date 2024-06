Flug von Mallorca nach Wien: AUA-Maschine bei Landung durch Hagel beschädigt

Beim Landeanflug auf den Flughafen Wien in Schwechat ist am Sonntagabend eine Maschine der Austrian Airlines (AUA) durch Hagel beschädigt worden. Die Maschine landete dennoch sicher am Wiener Airport, alle Passagiere blieben unverletzt.

Flug von Mallorca nach Wien

Konkret betroffen war Flug OS434 von Palma de Mallorca nach Wien. Beschädigt wurden beim Airbus A320 nach ersten Erkenntnissen die beiden vorderen Cockpitscheiben, die Flugzeugnase (Radom) "sowie so manche Verkleidungen", hieß es seitens der AUA. Aufgrund des Vorfalls sei zunächst der Notruf "Mayday" abgesetzt worden. Die sichere Landung gelang schließlich um 17.55 Uhr.

Wie sehr die Maschine tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen wurde, war vorerst offen. "Das Team der Austrian Airlines Technik ist bereits mit der konkreten Schadenserhebung des betreffenden Flugzeugs betraut", wurde betont.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper