Feuerwehr fischte Schlange aus WC-Kasten

Die Feuerwehr befreite die ausgewachsene ungiftige Schlange und ließ sie im Wald wieder frei, berichtete das Bezirkskommando Mödling von der nicht alltäglichen Tierrettung. Der Hausbesitzer hatte die Natter bemerkt, weil die Klospülung dauerhaft rann. "Die Feuerwehr vermutet, dass die Schlange über Zwischenwände in ihr außergewöhnliches Versteck kam", wurde in der Aussendung mitgeteilt.

Erst gut einen Monat ist es her, dass in der Steiermark ein Mann auf seiner Toilette von einem Python in die Genitalien gebissen und verletzt worden – die OÖN berichteten. Nur wenige Tage später ereignete sich in Wien ein ganz ähnlicher Vorfall. Eine 68-jährige Wienerin hatte dabei aber mehr Glück. Die Frau entdeckte in ihrer Wohnung im Bezirk Floridsdorf eine Schlange, die in der WC-Schüssel schwamm, noch rechtzeitig.

Weniger glimpflich endete ein Zwischenfall mit einer Schlage am Wochenende in Oberösterreichs Bergen: Ein Wanderer erschrak wegen einer Schlage so sehr, dass er gut zwei Meter über eine Steilstufe hinabsprang und sich so schwere Verletzungen zuzog, dass er vom Rettungshubschrauber geborgen werden musste.