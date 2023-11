Festgenommen: Mann verkaufte E-Scooter mit aufgezwicktem Schloss

Polizisten beobachteten den Verkauf auf offener Straße am Mariahilfer Gürtel, schöpften Verdacht und stießen schließlich auf einen amtsbekannten Slowaken, der auch zugab, das Gefährt gestohlen zu haben. Er wurde festgenommen.

Das Tatwerkzeug, einen Seitenschneider, hatte der Mann noch bei sich, hieß es am Sonntag in einer Aussendung der Polizei. Weiters fanden die Beamten Diebesgut, welches von einem Gepäckdiebstahl am Wiener Hauptbahnhof stammte. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Auch für den Käufer gibt es ein Nachspiel: Nachdem dieser augenscheinlich durch Suchtgift beeinträchtigt mit dem Scooter gefahren war, wurde er zu einer amtsärztlichen Untersuchung aufgefordert, die er jedoch verweigerte.

