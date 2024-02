Erst Gartenzaun beendete wilde Verfolgungsjagd mit Schlepperauto in Kärnten

Beamte des Nachbarlandes verständigten nach erfolglosen Anhalteversuchen und der Flucht über den Paulitschsattel nach Österreich die hiesige Polizei, hier ging die Verfolgungsjagd bis zum Unfall mit dem Gartenzaun weiter. Fünf Syrer stellten Asylanträge, der Schlepper wurde gefasst.

Doch zunächst hatte der 27-jährige Rumäne auch bei einer Anhaltung durch eine Polizeistreife in Bad Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) aufs Gaspedal getreten. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit brauste er mit dem vollbesetzten Auto davon, durchbrach kurze Zeit später eine Straßensperre und krachte schließlich in besagten Gartenzaun. Alle sechs Insassen - verletzt worden war niemand - flüchteten vom Unfallort. Fünf geschleppte Syrer, zwei Männer, zwei Frauen und ein 13-jähriges Kind, wurden in einem angrenzenden Waldstück gefunden. Der 27-jährige Schlepper, ein Rumäne, wurde Stunden später von einer Polizeistreife in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) bei einer Lenkerkontrolle in einem Taxi entdeckt und vorläufig festgenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.