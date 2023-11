Die Attentate des Franz Fuchs: 25 Briefbomben, 2 Rohrbomben

Der Rohrbomben-Anschlag auf die Roma in Oberwart war das folgenschwerste innenpolitisch motivierte Attentat in Österreich seit 1945. Der Attentäter Franz Fuchs wurde erst im Oktober 1997 zufällig bei einer Polizeikontrolle gefasst. Er hatte von Dezember 1993 bis Dezember 1995 in fünf Serien 25 Briefbomben verschickt und zwei Rohrbomben deponiert.

Schon im August 1994 hatte Fuchs eine Rohrbombe auf dem Gelände der Rennerschule in Klagenfurt deponiert. Sie detonierte beim Abtransport, der Polizist Theo Kelz verlor beide Unterarme. Mit seiner zweiten Rohrbombe tötete Fuchs im Februar 1995 die vier Roma Josef Simon, Peter Sarközi, Karl Horvath und Erwin Horvath - als sie die Tafel mit der Aufschrift "Roma zurück nach Indien" entfernen wollten.

Vier Jahre später wurde Fuchs vor Gericht gestellt - aber von der Verhandlung ausgeschlossen, weil er ständig laut Hasstiraden und rechtsextreme Parolen brüllte. Zu lebenslanger Haft in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt, beging er am 26. Februar 2000 in seiner Zelle Selbstmord. Dies hatte er schon bei seiner Festnahme durch die Gendarmerie in seinem Heimatort Gralla versucht und dabei beide Arme verloren.

Die Chronologie der Brief- und Rohrbombenserien:

3. 12. 1993: In der oststeirischen Bezirksstadt Hartberg verletzt die erste Briefbombe Pfarrer August Janisch. In der Minderheitenredaktion im Wiener ORF-Zentrum wird Redakteurin Silvana Meixner durch eine Briefbombe verletzt.

6. 12.1993 : Im Wiener Handelsgericht taucht eine an die Grüne Migrationssprecherin Terezija Stoisits adressierte Briefbombe auf. Im Posteinlauf des Bundeskanzleramtes wird ein an Frauenministerin Johanna Dohnal adressierter Sprengsatz entdeckt.

Eine für die ARGE Ausländerbeschäftigung der Wiener Wirtschaftskammer bestimmte Briefbombe wird rechtzeitig abgefangen.

24. 8. 1994 : Auf dem Gelände der Rennerschule wird eine fünf Kilo schwere Bombe entdeckt. Beim Abtransport verliert der 40-jährige Beamte Theo Kelz beide Unterarme, seine beiden Kollegen werden ebenfalls verletzt.

26. 2.2000: Fuchs erhängt sich in seiner Zelle in der Justizanstalt Karlau in Graz mit dem Kabel seines Rasierers.

