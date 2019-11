Das Rauchen in heimischen Lokalen ist Geschichte

Damit wurde das absolute Rauchverbot in der Gastronomie nach langer Diskussion umgesetzt. Ursprünglich von Rot-Schwarz beschlossen, wurde es von der Türkis-Blau gekippt, um nach Volksbegehren und Ibiza vom Parlament im Spiel der freien Kräfte beschlossen zu werden.

Saftige Geldstrafen

Den Wirten drohen saftige Strafen bei Verstößen: Die erste Anzeige kostet 800 Euro, die Höchststrafe beträgt 10.000 Euro bei Wiederholungstäterschaft.

Nachtgastronomen befürchten zudem Probleme mit Anrainern, falls sich diese durch vor den Lokalen rauchende Gäste belästigt fühlen. Für die Gesundheit sollten sich jedoch rasch positive Auswirkungen zeigen: Laut internationalen Studien reduziert eine rauchfreie Gastronomie Herzinfarkte um durchschnittlich 15 Prozent, Schlaganfälle um 16 Prozent und Lungenentzündungen um 24 Prozent.

Video: Rauchverbot in ganz Österreich

Angekündigte Klage

Auch E-Zigaretten ("Dampfer") sind aus den Gasträumen verbannt. Ausnahmen für Vereinslokale, Shisha-Bars und Nachtlokale sind nicht vorgesehen. Bei Letzteren lehnte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) vor kurzem die Behandlung einer Verfassungsklage ab.

Alle Rechtsfragen sind damit aber noch nicht gelöst, denn auch der Verband der Shisha-Lokalbetreiber kündigte eine Verfassungsklage an und fordert eine Ausnahme. Begründung: Wer in eine Shi-sha-Bar gehe, tue dies, um eine Wasserpfeife zu rauchen.

Auf sogenannten betrieblichen Freiflächen, also auf offenen Terrassen und in Gastgärten, darf jedenfalls weiter geraucht werden. Speziell in der kalten Jahreszeit wird es dabei noch Klärungsbedarf geben. Denn Wirte dürfen die Freiflächen prinzipiell so ausgestalten, dass sie "Gästen Schutz vor Witterung, Hitze, Kälte usw. bieten".

Wie das in der Praxis aussehen wird, wird in vielen Fällen wohl die für Betriebsanlagen zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu entscheiden haben. Festgelegt ist allerdings: Der Platz darf nicht vollständig von allen Seiten umschlossen sein, dann würde es sich nach Ansicht des Gesundheitsministeriums um einen "geschlossenen Raum" handeln. Das gilt sinngemäß auch für das Aufstellen von Zelten.

Bezirksbehörde kontrolliert

Mit der Kontrolle sind die Lebensmittelaufsicht, die Gewerbebehörden und das Arbeitsinspektorat beauftragt. Sie müssen auch auf Grundlage privater Anzeigen tätig werden. Wie rigoros ab dem ersten Tag kontrolliert wird, ist unterschiedlich. In Wien kündigte Stadträtin Ulli Sima (SP) ab 1. November Kontrollen an: "Schonfrist gibt es keine." In den anderen Ländern wird es laut Behörden keine "Aktion scharf" geben. In Oberösterreich etwa planen die Bezirkshauptmannschaften und Magistrate vorerst keine Schwerpunktkontrollen. Man wartet vielmehr darauf, ob Anzeigen erstattet werden bzw. überwacht das Rauchverbot im Rahmen der sonstigen Veranstaltungs- und Lokalkontrollen gleich mit. Bei Verstößen droht den Wirten beim ersten Mal ein Strafrahmen bis 2000 Euro, im Wiederholungsfall kann dieser bis 10.000 Euro gehen. Wegen "Verwaltungsübertretung" können auch rauchende Gäste belangt werden.