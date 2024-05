Cannabis-Palatschinken: Vorfall bei Familie in Obertrum bleibt rätselhaft

Cannabis wurde in den Speiseresten nachgewiesen. (Symbolbild)

Nachdem bereits nach dem Vorfall ein erhöhter THC-Wert im Blut von vier Erwachsenen festgestellt worden war, wurde nun Cannabis in den Speiseresten nachgewiesen. Wie das Rauschgift in das Essen geraten konnte, ist laut Polizei noch nicht geklärt.

Ein Sprecher der Lebensmittelaufsicht des Landes Salzburg hat am Dienstag gegenüber der APA aktuelle Medienberichte bestätigt, wonach das Ergebnis der Auswertung der Speisereste-Proben durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Wien nun feststeht. "Es wurde Cannabis in den Speiseresten nachgewiesen."

Das Rätsel, wie die Droge in die Spinatpalatschinken gelangen konnte und wer dafür verantwortlich ist, ist nach wie vor nicht geklärt. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg am Dienstag auf APA-Anfrage. "Die Ursache ist noch völlig unklar."

Nachdem die Familie die Spinatpalatschinken gegessen hatte, klagten wenig später mehrere Mitglieder über Übelkeit und Schwindel. Nur ein dreijähriges Kind zeigte keine Symptome. Lebensgefahr habe nicht bestanden, hieß es am Tag nach dem Vorfall.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.