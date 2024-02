Bursch in Hundebox gesperrt: "Es war einfach nur surreal"

Der Prozess um einen nunmehr 13-Jährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll, wurde am Dienstag am Landesgericht Krems fortgesetzt. Zu Wort kam am Dienstag jene Sozialarbeiterin, die mit ihrem Einschreiten dafür gesorgt hatte, dass der Bursch im November 2022 ins Krankenhaus kam und überlebte.

Am 22. November 2022 hatte die Sozialarbeiterin abends ein "wirres und komisches Telefonat" mit der Zweitangeklagten geführt, von der sie damals zum ersten Mal gehört habe. Die 40-Jährige berichtete am Telefon, sie habe ein Video geschickt bekommen, auf dem der 12-Jährige "in bedenklichem Zustand" zu sehen sei. Die Sozialarbeiterin entschied, sich gemeinsam mit der 40-Jährigen zur Wohnung der Erstangeklagten zu begeben.

"Ich bin sehr erschrocken"

Die Situation vor Ort sei "einfach nur surreal und skurril" gewesen, gab die Zeugin zu Protokoll: "Ich bin sehr erschrocken." Der Bub sei nicht ansprechbar gewesen und auf dem Boden gelegen. "Es war definitiv klar, dass er Hilfe braucht." Nach mehrmaligem Fordern der Sozialarbeiterin – zuletzt "laut und scharf" – verständigte die Mutter die Rettung. "Mechanisch", so "als würde sie eine Pizza bestellen". Ein Hauptthema für die Erstangeklagten sei dann gewesen, ob der Zustand des Kindes "auf sie zurückfallen" könnte, schilderte die Sozialarbeiterin. "Mehr war nicht. Es war keine Emotionalität."

Prekärer Gesundheitszustand

Dank habe sie von der Mutter nicht bekommen: "Ich hatte eher den Eindruck, dass sie angefressen war." Kinderarzt Hans Salzer, der den Buben auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krems nach der Einlieferung ins Krankenhaus untersucht hatte, berichtete von einem vor allem anfangs sehr prekären Gesundheitszustand. Derzeit gehe es dem Buben aber körperlich wieder gut. Urteile sind für Donnerstag geplant.

Video: Der Prozess begann am Montag unter großem Medieninteresse am Landesgericht Krems

