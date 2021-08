Betrunkener wollte Tochter seiner Freundin aus dem Fenster werfen

Ein stark Betrunkener griff Samstagabend in Wien seine Lebensgefährtin und deren Tochter an. Zuerst soll der 32-jährige Rumäne die 28-jährige Tochter gewürgt und anschließend versucht haben, sie aus dem Fenster im zweiten Stock zu werfen. Die 50-Jährige eilte ihrer Tochter zur Hilfe. Beide wurden leicht verletzt.

Der 32-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Er hatte 1,94 Promille Alkohol im Blut. Eine Einvernahme sei noch nicht möglich gewesen, berichtete die Polizei gestern. Zu einem weiteren Übergriff auf eine Frau kam es Samstagabend in Niederösterreich. In Klosterneuburg geriet ein Ehepaar in Streit, woraufhin der 62-jährige Ehemann zum Messer griff und auf seine 65-jährige Frau losging. Der Mann soll seine Frau mit einem Küchenmesser mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge zweimal in den Rücken gestochen haben. Er wurde noch am Tatort von Polizisten festgenommen.

Die 65-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt in ein Wiener Krankenhaus gebracht. Sie sei außer Lebensgefahr, hieß es gestern von der Polizei.