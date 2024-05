Betrug mit Zipfelbob-Verleih: 370.000 Euro Schaden in Lech

Dem Unternehmen ist dadurch nach eigenen Angaben ein Schaden von 370.000 Euro netto entstanden. Aufgeflogen ist der Betrug, weil dem neuen Geschäftsführer die Einnahmen aus dem Bobverleih zu gering vorkamen. Finanzamt und Staatsanwaltschaft seien bereits informiert, so das Unternehmen.

Leihgebühren privat kassiert

Anfang 2024 waren Necip Lucian, seit Dezember 2022 Geschäftsführer der Bergbahn Lech-Oberlech GmbH & Co KG, die gebuchten Erlöse aus dem Bob-Verleih als zu gering aufgefallen, worauf er genauere Überprüfungen anstellte und zum Ergebnis kam, dass Mitarbeiter offenbar die Leihgebühren für Zipfelbobs der Bergbahn, die auch die Rodelbahn zwischen Oberlech und Lech betreibt, privat einkassiert hatten. Die Gebühren wurden nur in bar eingehoben und von den Mitarbeitern nicht in die Kasse gebucht, sondern untereinander aufgeteilt.

370.000 Euro Schaden

Hochgerechnet auf zehn Jahre dürfte der Gesellschaft damit ein Schaden von rund 370.000 Euro netto entstanden sein, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. Auch die Gesellschafter seien umgehen informiert worden.

