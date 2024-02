Bankangestellte bewahrte Seniorin in Tirol vor Betrugstrick

Die Seniorin wurde von "falschen Polizisten" angewiesen, ihr Geld zu beheben und zu übergeben, andernfalls müsse ihre Schwiegertochter in Haft. Die 83-Jährige glaubte dem Anrufer und begab sich zum Geldinstitut, wo die Bankangestellte aber die Situation erfasste und die Polizei verständigte.

Die 83-Jährige erhielt den Anruf gegen 13.30 Uhr. Der Frau wurde gesagt, sie dürfe das Telefongespräch keinesfalls unterbrechen und niemandem davon berichten. Sie hätte nicht nur einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag abheben, sondern auch Goldanlagen im niedrigen fünfstelligen Bereich aushändigen sollen. Als die 83-Jährige die Bank betrat, hatte sie ihr Handy - bei aufrechter Verbindung - in ihrer Handtasche verwahrt. Die Bankangestellte fragte die Frau, ob sie Geld abheben wolle und deutete der Seniorin gleichzeitig mit einer Geste, nichts zu sagen. In weiterer Folge wurde per Notruf die Polizei verständigt. Nach Angaben der Exekutive wurde derselbe Betrugstrick am vergangenen Freitag mehrfach versucht, Schaden entstand jedoch keiner.

