52-jährige Radfahrerin nach Kollision mit Klein-Lkw gestorben

Ein 35-Jähriger hatte die Frau in der Früh auf einem Geh- und Radweg übersehen, als er in die Feldkircher Straße L 190 einbiegen wollte.

Die Frau, die einen Helm trug, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und blieb bewusstlos liegen. Sie wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht, am Abend erlag sie dort ihren Verletzungen, so die Polizei.

Zum Thema: Verletzter Radfahrer bekam Hilfe von vorbeikommender Polizeistreife

Die Frau hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Sicherstellung der Unfallfahrzeuge sowie die Beiziehung eines Verkehrsunfallsachverständigen an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.