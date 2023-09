Verletzter Radfahrer bekam Hilfe von vorbeikommender Polizeistreife

Die Polizeistreife aus Ampflwang traf gegen 19.45 Uhr zufällig als Ersthelfer bei dem unmittelbar zuvor stattgefundenen Verkehrsunfall ein. Die Beamten leisteten sofort erste Hilfe, leiteten die Rettungskette für den schwerverletzten Radfahrer ein und ermittelten erst anschließend, was eigentlich geschehen war.

Eine 19-jährige Autolenkerin aus Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) war mit ihrem Fahrzeug auf der Trattbergstraße von Timelkam kommend Richtung Puchkirchen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 20-jähriger Radfahrer aus Timelkam in die selbe Richtung. In einem Kreuzungsbereich im Ortschaftsbereich Gesteinedt wollte der Radfahrer nach links abbiegen und gab - laut eigenen Angaben - ein dementsprechendes Armzeichen. Im selben Moment wollte die Autolenkerin den Radfahrer überholen. Es kam zur Kollision, der Radfahrer wurde nach links in die Gemeindestraße Gesteinedt geschleudert. Wegen der raschen Hilfe der Polizisten konnte der schwerverletzte Fahrradlenker schnell ärztlich versorgt. Er wurde in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

