49-jähriger Pole beim Skifahren in Ischgl tödlich verunglückt

Der Mann war eine schwarze Piste in Richtung "Paznauner Thaja" hinabgefahren, als er am Ende des Steilhanges über den Pistenrand hinaus geriet, in den freien Skiraum stürzte und rund 28 Meter unterhalb des Pistenrandes zu liegen kam. Ein Brite bemerkte den Sturz und setzte die Rettungskette in Gang. Der Pole verstarb aber noch im Skigebiet.

Lesen Sie auch: Skifahrerin starb bei Unfall auf der Gemeindealpe

Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang waren im Gange, hieß es von der Polizei. Sie bat etwaige Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.