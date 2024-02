3 Tote in Wohnung in Bad Vöslau: Erste Ergebnisse der Obduktion

Am Tatort in Bad Vöslau

"Die Beteiligung einer vierten Person können wir noch nicht ganz ausschließen", sagte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes in Niederösterreich, nach der Obduktion der in Bad Vöslau (Bezirk Baden) gefundenen Leichen. Drei tote Männer mit Schusswunden waren am Samstag in einer Wohnung entdeckt worden, die Hintergründe sind weiterhin rätselhaft.

Am Dienstag lag das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Demnach wiesen zwei der Männerleichen Schmauchspuren an den Händen auf. Dies sei aber noch kein Beweis dafür, dass diese Personen geschossen haben: "Schmauchspuren können auch übertragen werden, wenn im Nahbereich einer Person eine Faustfeuerwaffe abgefeuert wird", sagt Pfandler. Ein Toter sei durch eine Faustfeuerwaffe verletzt worden, ein anderer durch eine Langwaffe mit Schrot, beim dritten wurden Schussspuren von beiden Waffen festgestellt. Um den Fall aufzuklären, seien weitere "langwierige Untersuchungen" nötig. Auch das Bundeskriminalamt werde in die Ermittlungen einbezogen.

"Eventuell falsche Spur gelegt"

Bei den Toten handelt es sich um den Wohnungsinhaber (77) und zwei seiner Bekannten im Alter von 67 und 63 Jahren. Von Streitigkeiten unter den drei Männern sei bisher nichts bekannt, sagt der Ermittler. Als sie entdeckt wurden, war die Wohnung zugesperrt, der Schlüssel steckte von innen. Es könne aber sein, dass ein Vierter, eventuell als Zeuge, anwesend gewesen sei und eine "falsche Spur" gelegt habe.

