2 Vermisste in Niederösterreich: 13-Jährige und 85-Jähriger abgängig

Eine 13-Jährige hatte am Montagnachmittag das elterliche Wohnhaus in Grafenbach-St. Valentin (Bezirk Neunkirchen) zu Fuß verlassen und ist seither nicht zurückgekehrt. In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) fuhr am Dienstag ein an Demenz erkrankter 85-Jähriger mit einem Pkw davon. Hinweise wurden in beiden Fällen erbeten.

Die 13-jährige Martina J. ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat braune Augen sowie dunkelbraune, lange Haare. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie u.a. einen grauen Jogginganzug und weiße Schuhe. Hinweise wurden in dem Fall an die Polizeiinspektion Ternitz (Tel.: 059133-3361) oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.

Von der 13-Jährigen fehlt seit Montag jede Spur. Bild: privat

Der im Bezirk Gänserndorf vermisste 85-Jährige wurde als 1,72 Meter groß beschrieben. Er soll eine normale Statur, braune Augen, grau-weiße Haare sowie eine Halbglatze aufweisen. Zuletzt bekleidet war Hermann N. u.a. mit schwarzer Hose, dunkler Weste und blauer Kappe. Von seiner Wohnadresse weggefahren ist der Niederösterreicher in einem silberfarbenen Auto. Hinweise können an die Polizeiinspektion Deutsch-Wagram (Tel.: 059133-3203) gerichtet werden.

