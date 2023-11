Drohung im Stephansdom: Syrer zückte Schraubenzieher

Der 29-jährige Syrer hatte bereits am Sonntag eine heilige Messe gestört. Am Montag soll er dann mit dem Schraubenzieher wieder gekommen sein. Er dürfte mit dem Werkzeug angedeutet haben, den Aufsehern „die Kehle aufzuschlitzen“. Die Mitarbeiter verständigten deshalb die Polizei. Die Polizei konnte den Mann noch am Stephansplatz festnehmen. Das Motiv des Mannes ist bisher unklar, wie es in einer Aussendung der Polizei hieß. Eine Vernehmung war wegen des aggressiven Verhaltens des Beschuldigten vorerst nicht möglich.

