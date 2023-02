Zwei Tote nach Felssturz in Steyr

Im Stadtteil Steyr Christkindl läuft nach einem massiven Felsabsturz derzeit ein Großeinsatz der Blaulichtorganisationen. Bei Hangsicherungsarbeiten entlang des Christkindlweges, einem beliebten Rad- und Fußgängerweg, sind zwei Arbeiter ums Leben gekommen. Mehrere Zeugen berichten von einem großen Knall, als plötzlich die Felswand nach unten Richtung Unterhimmler Straße rutschte. Dabei wurden die beiden Männer, der Baggerfahrer und ein Arbeiter, mit in die Tiefe gerissen und verschüttet. Für die beiden Kärntner - darunter vermutlich auch der Juniorchef des Unternehmens - kam jede Hilfe zu spät. Seit zwei Wochen wurden an der Stelle dringend nötige Sicherungsarbeiten durchgeführt. Steyr Bürgermeister Markus Vogl ist bereits an Ort und Stelle. Laut Stadt Steyr soll es auch zwei Verletzte geben.

Die Unglücksstelle ist nicht weit entfernt vom bekannten Christkindlwirt.

"Suchten Firma, die sich das zutraut"

Die betroffene Baustelle gehört zur Wildbach-und Lawinenverbauung Oberösterreich. Weil sich vor rund einem Jahr ein 40 Kubikmeter großer Teil aus dem Felsverband gelöst hatte, gab es für Häuser in der "Sturzbahn" bereits ein behördliches Betretungsverbot. "Wir haben seither vergeblich versucht, eine Firma zu finden, die sich diese Baustelle zutraut und die Gefahr entschärft", sagt Wolfgang Gasperl, Leiter der Sektion Oberösterreich der Wildbach- und Lawinenverbauung. Schließlich wurde eine Privatfirma gefunden und beauftragt, bei den Sicherungsarbeiten sei nun das Unglück passiert. "Ich bin gerade auf dem Weg von Hallstatt nach Steyr, um mir selbst ein Bild vor Ort zu machen", sagt Gasperl im OÖN-Gespräch.

Bagger stand unterhalb eines leicht überhängenden Felsens

Die Frau von Christkindl-Wirte Georg Baumgartner, Renate Baumgartner, war gerade im ersten Stock im rund 200 Meter entfernten Haus, als sie den "Rumpler" gehört hat. Als sie und ihr Mann aus dem Fenster des Panoramarestaurants geschaut haben, sahen sie die hausgroßen Felsen, die heruntergestürzt waren. Georg Baumgartner berichtet, dass sich der Bagger unterhalb eines leicht überhängenden Felsens befunden hatte, als das Unglück geschah.

