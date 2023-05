Welser Gerichtsvollzieher stießen bei Delogierung auf Cannabisplantage

Dieser Arbeitstag wird den Gerichtsvollziehern des Bezirksgerichts in Wels in Erinnerung bleiben: Als sie am Dienstag um neun Uhr die Wohnung eines 33-Jährigen betraten, fanden sie im Schlafzimmer eine Cannabisplantage samt "Growing-Zelt", professioneller Heiz- und Lüftungsanlage sowie sechs Pflanzentöpfen vor. Auch seinen Balkon hatte der Mieter zum Anbau genutzt. Dort standen weitere Cannabispflanzen und laut Polizei "etliche Suchtgiftutensilien". Auch für die Polizisten war es ein denkwürdiger Einsatz: Ihre Aufgabe war es unter anderem, die Cannabispflanzen zu ernten und das "Growing"-Zelt abzubauen. Der 33-jährige Züchter, der in der Wohnung eines Mehrparteienhauses lebte, wird angezeigt.

