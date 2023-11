Glitzerpark lockt nach Marchtrenk

Hunderte Besucher kamen am Samstag zur feierlichen Eröffnung des Marchtrenker Glitzerparks in der Lessingstraße. Zu sehen sind dort bei freiem Eintritt 23 weihnachtliche Lichtfiguren, darunter ein vier Meter hoher Teddybär, ein imposanter Weihnachtsbaum, eine prächtige Kutsche mit Rentieren und ein majestätischer Weihnachtsthron. "Gerade in Zeiten steigender Preise ist es besonders wertvoll, Familien ein Ausflugsziel anzubieten, bei dem der Eintritt einmal kostenfrei ist", sagte Vizebürgermeisterin Heidi Strauss (SP).

Der Marchtrenker Glitzerpark hat noch bis 14. Jänner immer Freitag bis Sonntag von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Jede Woche bewirtet ein anderer Marchtrenker Verein die Glitzerhütte und kümmert sich um das leibliche Wohl der Besucher.

