Energiegenossenschaft will 2024 kräftig wachsen

Im Vorjahr startete das Bündnis einen erfolgreichen Probebetrieb. Ab 2024 werde im Vollbetrieb Ökostrom an die Mitglieder geliefert, so das Versprechen der Genossenschaft. Unter dem Motto "Regionale Energie von UNS für UNS" finden seit Kurzem Informationsabende statt. Nach einer Auftaktveranstaltung am Freitag in Edt bei Lambach ist am Dienstag, 16. Jänner, im Gemeindesaal von Steinerkirchen (18.30 Uhr) das nächste Zusammentreffen geplant. Bis Ende Februar sind acht Termine angesetzt.

"Wir möchten die nachhaltige Stromerzeugung in Wels-Süd fördern und die regionale Wirtschaft stärken", sagt Obmann Gerhard Baumgartner. Unter den Mitgliedern sind Firmen, Landwirte, Private und Gemeinden. Für 2024 sind noch Kapazitäten frei, und Schnellentschlossene können kurzfristig von den Vorteilen einer Energiegemeinschaft profitieren. Deren Ziel ist, den Arbeitspreis für Konsumenten rund 10 Prozent unter dem marktüblichen Preis zu halten. Alle Termine auf www.egtaa.at

