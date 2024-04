Von Hof zu Hof: Wanderer genossen Natur und Kulinarik in der Scharten

Warm eingepackt in dicke Jacken waren am Sonntag Vormittag bei der Kirschblütenwanderung in der Scharten bereits viele Wanderer unterwegs. Zum Glück schob sich schon bald die Sonne durch die Wolkendecke. Beim Firlingerhof füllten sich gegen Mittag bereits die Plätze im Innenhof. "Wir müssen noch mehr Tische und Bänke aufstellen, es läuft recht gut", wies Horst Hubmer, der Chef des Firlingerhofs, seine Mitarbeiter an. Einigen seiner Gäste zeigte er seine neueste Investition, eine "Nebel- und Räuchermaschine", die er bei Gefahr von Frostnächten in den Obstkulturen einsetzt.

Vorsorglich hatten die teilnehmenden Schartner Obstlandwirte in den vergangenen Tagen aufgrund der Wetterprognosen Zelte aufgestellt und Räume zum Aufwärmen für die Wanderer vorbereitet. Zum Glück blieb es gestern bis auf einen kurzen Schauer trocken. Familie Galter aus Hellmonsödt war mit den beiden Kindern erstmals bei der Kirschblütenwanderung dabei: "Uns gefällt die Landschaft sehr gut, jetzt werden wir uns noch ein bisschen bei einem der Bauernhöfe stärken."

Großer Andrang herrschte gestern beim Hof von Norbert und Alexandra Lehner, wo Volksmusikstar Marc Pircher Stimmung machte. "Wir freuen uns, dass so viele Wanderer gekommen sind. Die ganze Familie ist im Einsatz, meine drei Kinder, Nichten und Neffen", sagt Norbert Lehner.

Naturpark-Geschäftsführer Rainer Silber schätzt, dass gestern bis zu 4000 Wanderer unterwegs waren und die schöne Landschaft trotz der bereits verblühten Kirschbäume genossen. Denn angesichts des außergewöhnlichen Frühjahrs ist die Natur heuer rund drei Wochen voraus.

Radrennen und Mostkost

Die nächsten Veranstaltungen sind das Kirschblütenradrennen am 28. April und die Schartner Mostkost am 1., 3. und 4. Mai. Noch bis zum 5. Mai läuft das Gewinnspiel "Mei Lieblingsplatzl im Obst-Hügel-Land", bei dem es unter anderem Spezialitäten aus der Region zu gewinnen gibt.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger