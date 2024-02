Vermisste Journalistin lebend aufgefunden

Die 53-Jährige sei stark unterkühlt gewesen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Journalistin war am Donnerstag mit einem Großaufgebot in der Region Braunau gesucht worden. Knapp 100 Einsatzkräfte und ein Dutzend Boote waren im Einsatz. Auch in der Nacht auf Freitag sei weiter nach der Vermissten gesucht worden.

Förderl-Schmidt war zuletzt wegen Plagiatsvorwürfen stark unter Druck geraten. Ihre journalistische Arbeit bei der "Süddeutschen Zeitung" ließ das Blatt derzeit untersuchen, bis zur Klärung der Vorwürfe hatte sich die stellvertretende Chefredakteurin zurückgezogen. Darüber hinaus hatte der "Plagiatsjäger" Stefan Weber in einem von einem Onlineportal beauftragten Gutachten Vorwürfe über Plagiate in Föderl-Schmidts Doktorarbeit erhoben. Sie selbst hatte daraufhin die Universität Salzburg mit einer Prüfung der Arbeit beauftragt. Ein Ergebnis dazu liegt noch nicht vor.

