Vandalen warfen Skulptur in die Donau

Die Skulptur wurde am Neujahrstag von mehreren Polizisten der Inspektion Kaarstraße aus der Donau in Linz gezogen und wieder auf ihrem Platz aufgestellt.

Mehrere Löcher bohrte ein bisher unbekannter Täter in einen Bienenstock in der Traundorferstraße in Linz. Anschließend sprengte er den Bienenstock, indem er Feuerwerkskörper hineinsteckte.

Mehrere Vorfälle in Freistadt

In Freistadt beschädigten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten. Im Ausgabefach des Automaten wurde ein pyrotechnischer Gegenstand der Kategorie F4 gezündet, es entstand erheblicher Sachschaden. Ebenfalls in Freistadt waren mehrere Jugendliche als Vandalen aktiv. Die Gruppe beschädigte einen Kanaldeckel mit Böllern und konnte am Busbahnhof von der Polizei angehalten werden. Zudem wurde im Stadtgebiet von Freistadt eine Bushaltestelle mit einem Böller beschädigt.