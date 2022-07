Unfall bei Landung von Helikopter: Drei Verletzte

Bei der Landung eines Hubschraubers dürfte es gegen 20 Uhr zu gröberen Problemen gekommen sein. Dabei wurden laut Informationen des Flugplatzes drei Personen leicht verletzt. Laut dem Roten Kreuz musste eine Frau mit leichten Verletzungen in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht werden. Nähere Informationen, wie es zu dem Unfall kam und was genau passierte, lagen zu Redaktionsschluss noch nicht vor. Polizei und Flugsicherung haben noch am Abend ihre Ermittlungen aufgenommen.

Schwere Unfälle am Wochenende

Es war dies nicht der einzige Flugunfall an diesem Wochenende in Österreich: Am Sonntag forderte der Absturz eines Kleinflugzeuges in Niederösterreich einen Schwerverletzten, am Samstag starben zwei Männer nach einem schweren Unfall im steirischen Wechselgebiet: