Überladen? Ferkel-Transporter kippte in Kreisverkehr um

Der Verkehrsunfall passierte laut Polizei am Freitagvormittag. Ein 56-jähriger Landwirt war aus Richtung Hofkirchen an der Trattnach kommend mit seinem Traktor unterwegs. An die Zugmaschine hatte er einen Anhänger gekoppelt, der mit 40 Ferkeln beladen war.

Als der Mann in den Kreisverkehr einfuhr, kippte der Anhänger um und die Tiere fielen auf die Fahrbahn. Laut Polizei wurde ein Ferkel leicht verletzt. Zudem stellte sich heraus, dass der Anhänger gar nicht für den Verkehr zugelassen ist. Der Kreisverkehr war etwa eine Stunde lang erschwert passierbar.