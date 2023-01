Traumberuf Technik: Mit KI die menschliche Hautalterung erforschen

"Meine Vision ist es, mein eigenes Unternehmen im Life-Science-Bereich mit meinen Erfahrungen in der künstlichen Intelligenz, zu gründen", sagt Vera Pils. Die 32-Jährige lebt und arbeitet in Wien, für das Bachelorstudium "Artificial Intelligence" kommt sie allerdings nach Linz. Ihr erster Berufswunsch war Schauspielerin, sie entschied sich aber für die Naturwissenschaften und studierte in Graz Molekularbiologie. Währenddessen absolvierte sie Praktika im Bereich Chemie. Für ihr Doktorat widmete sie sich dem Thema Hautalterung beim Menschen. Dabei entdeckte sie mit Kollegen eine neue Klasse an Molekülen, die den Stoffwechsel eines Lipids blockieren. Dies wurde patentiert und die Forschung daran gefördert.

Pils will weiterhin die akademische Laufbahn erklimmen, derzeit ist sie als Senior Scientist an der Wiener Universität für Bodenkultur tätig. Dort setzt sie Machine Learning zur Bildanalyse ein. In der Altersforschung könne künstliche Intelligenz einen wesentlichen Beitrag leisten, ist sie überzeugt.

Tag der Technik

Schluss mit dem Virtuellen: Heuer findet „Traumberuf Technik“ wieder in Präsenz statt. Von Montag, 27. Februar, bis 1. März können AHS-Schüler der sechsten und siebten Klassen am Campus Wels und Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich wieder in die Welt der technischen Berufe eintauchen und erhalten in Workshops detaillierte Infos zu Ausbildung und Studien an der FH und der Linzer Johannes Kepler Universität. Die OÖN unterstützen die Initiative der Kepler-Uni und der FH Oberösterreich, ebenso die Bildungsdirektion und die Wirtschaftskammer OÖ.

