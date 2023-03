Ein Toter nach Messerattacke: Zwei Verdächtige gefasst

Alarmfahndung im Zentralraum: An vielbefahrenen Routen zwischen Linz und Wels hatten sich am Freitagmorgen schwerbewaffnete Polizisten in Stellung gebracht.

Schwer bewaffnete Polizisten mit Helmen, Schutzwesten und Maschinengewehren: Dieses Bild hat am Freitagmorgen im Frühverkehr bei vielen Pendlern im Zentralraum für Irritation gesorgt. Die Beamten hatten an den Hauptverkehrsrouten zwischen Linz und Wels Stellung genommen und kontrollierten den Verkehr an mehreren Autobahnabfahrten und etwa auch auf der Nibelungenbrücke in Linz. Was ist passiert?

Auch auf der Nibelungenbrücke in Linz war die Polizei im Einsatz. Bild: jup

Opfer starb im Krankenhaus

Die Fahndungsmaßnahmen stehen in Verbindung mit einem Vorfall am frühen Freitagmorgen in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land): Laut Auskunft der Landespolizeidirektion war ein Mann gegen 7:20 Uhr auf offener Straße durch einen spitzen Gegenstand – vermutlich ein Messer– schwer verletzt worden.

Für das Oper kam letztlich jede Hilfe zu spät: Der Mann wurde in das Klinikum Wels gebracht, wo er wenig später verstarb.

Zwei Verdächtige gefasst

Zeugen zufolge flüchteten zwei Männer vom Tatort, nach ihnen wurde mit einem Großaufgebot an Polizisten gesucht. Am Vormittag wurde einer der Verdächtigen in einem Pkw nahe des Tunnel Bindermichl gestellt, bestätigte die Polizei.

Alarmfahndung: Die Polizei hatte an den Hauptverkehrsroute im Zentralraum Stellung genommen. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Auch der zweite Verdächtige ist mittlerweile im Polizeigewahrsam. Er wurde in einem Lokal in Traun (Bezirk Linz-Land) festgenommen. Beide Männer sollen im Laufe des Freitags einvernommen werden.

Hintergründe unklar

Vorerst war nicht gesichert, ob das Duo in direktem Zusammenhang mit der Stichverletzung steht, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber den OÖN.

Die Identität des Opfers war am Vormittag noch unklar. Der Mann war so schwer verletzt worden, dass er nicht ansprechbar war und hatte keinen Ausweis dabei.

Auch die Hintergründe des Angriffs lagen am Freitagvormittag noch im Dunklen. Laut Polizei war nicht klar, in welcher Beziehung die beiden Festgenommen zu dem Opfer standen. Am Tatort in Marchtrenk war am Vormittag noch die Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen laufen.

Die Spurensicherung stand am Freitagmorgen in Marchtrenk im Einsatz. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

