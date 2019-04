Tauchunfall im Attersee

STEINBACH. In 44 Metern Tiefe ist am Donnerstagnachmittag ein Taucher im Attersee in Panik geraten und führte einen Notaufstieg durch. Der Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Klinikum Traunstein in die Druckkammer.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Der Unfall in Steinbach am Attersee ereignete sich gegen 13 Uhr bei einer Übung von drei polnischen Tauchern am sogenannten Tauchplatz Ofen. Das Trio war auf 50 Meter Tiefe abgetaucht und übte beim Auftauchen eine Wechselatmung, so die Polizei. In etwa 44 Metern Tiefe ist es zu Problemen mit dem Regulator gekommen, woraufhin die drei Polen die Übung wieder abbrachen. Dabei dürfte der 50-Jährige leicht in Panik geraten sein und führte einen Notaufstieg durch, berichtet die Polizei am Nachmittag.

An der Wasseroberfläche machte er durch Hilfeschreie auf sich aufmerksam. Zufällig hielten sich auch Polizeitaucher in der Nähe auf, die den Mann ans Ufer brachten und ihn mit Sauerstoff versorgten, bevor er mit dem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus geflogen wurde.

