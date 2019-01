"Nummer 99" für den neuen Torjäger

STEYR. 19-jähriger Brasilianer Jackson Kenio soll für Vorwärts nötige Treffer erzielen.

Kenio, SKV-Präsident Schlager Bild: (Moser)

"Wir waren auf der Suche nach einer Nummer 10", erklärt Sportchef und Trainer Gerald Scheiblehner vom Spielsystem her. Der erhoffte Goldgriff auf dem Transfermarkt für den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga wird nun die Trikotnummer "99" tragen: Gestern unterschrieb der 19-jährige Brasilianer Jackson Kenio, der von dem Serie B-Klub Ypiranga zur Steyrer Vorwärts wechselt, einen Zweijahresvertrag. Scheiblehner hat für den neuen Stürmer mit dem in Steyr lebenden Ruben Silva eine Dolmetscher engagiert.

