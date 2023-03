Zwei Teenager bei Autoüberschlag in Bad Ischl verletzt

Die beiden Verletzten wurde in das Salzkammergutklinikum gebracht.

Der 17-Jährige aus Sankt Wolfgang fuhr gegen 22 Uhr mit seinem Wagen auf der Wolfgangsee-Straße von Bad Ischl Richtung seiner Heimatgemeinde. In einer starken Rechtskurve in Bad Ischl kam der Lenker links von der Straße ab. Der Wagen stürzte eine steile Straßenböschung hinunter. Im flachen Wiesengrund überschlug sich das Fahrzeug noch zweimal, ehe es nach etwa 30 Metern auf den Rädern zum Stillstand kam. Sowohl der Lenker als auch sein 17-jähriger Beifahrer aus Bad Ischl verletzten sich beim Unfall. Sie wurde in das Salzkammergutklinikum Bad Ischl eingeliefert. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt, Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel. Die Feuerwehr musste das Unfallwrack mit einem Kran bergen.

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online Andreas Kremsner