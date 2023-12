Swans peilen den sechsten Heimsieg in Folge an

Im sechsten Heimspiel der Saison wollen die Gmundner den sechsten Sieg einfahren und damit den Platz an der Tabellenspitze untermauern.

Dass es für die Swans bislang so gut lief, ist nicht zuletzt ein Verdienst der beiden Topscorer Daniel Friedrich und Toni Blazan. Friedrich ist mit 1,81 Meter zwar der kleinste Spieler im Team. Dennoch ist der Teamkapitän bester Scorer. Mit knapp 19 Punkten pro Spiel liegt er auf Platz acht in der Liga. Dazu ist er auch noch zweitbester Passgeber. Blazan ist mit 17 Scorern pro Spiel auf Platz 14 in der Liga. Das heißt: Zwei der drei Österreicher unter den 15 besten Scorern der Liga spielen in den Reihen der Swans.

