Sonntag wird es für die Swans ernst

Zu Gast ist Tabellenführer Klosterneuburg, damit treffen jene beiden Teams aufeinander, die den Grunddurchgang dominierten. Die Niederösterreicher sind seit zwölf Spielen ungeschlagen, die Swans seit zehn. Die letzte Niederlage setzte es gegen Klosterneuburg. Diese Scharten wollen die Schwäne am Sonntag auswetzen. Bei den Gmundnern melden sich nach den erfolgreichen Auftritten ihrer Nationalteamspieler wieder alle Mann an Bord.

In den zehn Spielen der Zwischenrunde geht es für die sechs Top-Teams um die beste Ausgangsposition für die Play-off-Serien und um den Heimvorteil in den entscheidenden Spielen. In einer Meisterschaft, die bislang so ausgeglichen wie noch nie verlief, wird das am Ende ein möglicherweise entscheidender Faktor sein.

