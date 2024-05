Ohlsdorfer Bootswerft Frauscher erweitert ihre Produktionsfläche

Die Bootswerft Frauscher, ursprünglich in Gmunden ansäßig, aber seit 2012 in Ohlsdorf, investiert vier Millionen Euro in die Erweiterung der Produktionsfläche um 855 Quadratmeter auf insgesamt 4100 Quadratmeter. Der Ausbau sei dersteigenden Nachfrage geschuldet, erklärt CEO Michael Frauscher. Das Unternehmen, das mit mit der Produktion mit Elektrobooten groß wurde, setzte in den vergangenen Jahren konsequent auf Luxusyachten mit modernem Design. Der jüngste Entwurf, die 8,7 Meter lange eFantom, wurde in Zusammenarbeit mit dem Sportwagenhersteller Porsche entwickelt und wird im Herbst am Gardasee präsentiert.

Frauscher beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiter. Mit dem Ausbau der Produktion werden in den kommenden Jahren jedoch zahlreiche zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Frauscher beschäftigt Bootbauer, Elektrotechniker, Lackierer, Tischler und Mechaniker. Derzeit werden sieben Lehrlinge ausgebildet.

