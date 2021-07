Nach erster Durststrecke startet Simone eine Karriere in der Modelbranche

Simone Seckellehner aus Hinterschützing ist drauf und dran, sich in der heimischen Modelbranche einen Namen zu machen. Nach einer Durststrecke hat die 20-Jährige die Agentur gewechselt, seither geht es mit den Aufträgen aufwärts.

In ihren ersten zwei Wochen unter dem neuen Management konnte die Blondine gleich vier Modeljobs ergattern. Kurz nach Vertragsunterzeichnung war sie in Oberösterreich für das Modelabel "Sabine – Mode am Markt" vor der Kamera, es folgte eine Modeshow in Mistelbach und ein Fotoshooting für das Modelabel "Hotkultur" mit Fotografin Karoline Rais. In Kürze soll Simone zudem für einen Workshop der "Lightbox Academy" von Starfotograf Robert Pichler im Einsatz sein.

Parallel dazu verhandelt ihr Management über einen ersten Auslandsjob in Italien, auch für eine Filmproduktion in Graz ist Simone in der näheren Auswahl. "Ich bin überglücklich, endlich die richtige Agentur für mich gefunden zu haben", schwärmt das Model aus Schlatt über ihre Entscheidung, zur spanisch-amerikanischen Agentur "1st Place Models" gewechselt zu haben. "Ich hätte wirklich keine bessere Entscheidung treffen können." Auch mit ihren Modelkolleginnen bei der Agentur versteht sie sich blendend.

Zufrieden ist auch Simones Manager Dominik Wachta: "Sabine hat eindeutig internationales Potenzial und ist auch charakterlich schwer in Ordnung" streut der der Model-Schönheit aus Hinterschützing Blumen.