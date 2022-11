Mit "Fagiti hurra!" das Timelkamer Rathaus gestürmt

Im 60. Jahr der Faschingsgilde Timelkam konnten nach zweijähriger Pause am 11. November wieder die Narren geweckt werden und die Timelkamer konnten ihrem Prinzenpaar zujubeln.

Im Jubiläumsjahr werden in Timelkam ausnahmsweise frühere Prinzenpaare abwechselnd in der fünften Jahreszeit regieren. Das 2019 gekrönte Prinzenpaar, Prinz Harald I. und Prinzessin Bettina I., die noch einmal das Bad in der Menge genossen, übernahmen die Macht. Die Stürmung des Rathauses war für die Gardemädchen mit Unterstützung der Kindergarde keine große Herausforderung. Bürgermeister Johann Kirchberger wurde festgenommen.

Höhepunkt im Fasching ist der Hofball am 14. Jänner. Dafür trainieren die Gardemädchen, die Showtanzgruppe und die 28 Kinder der Kindergarde schon fleißig.

Die Faschingsgilde wurde 1962 von Franz Heiml gegründet. Gründungspräsident war Alois Pimmingstorfer, Prinz Julius I. und Prinzessin Traudi I. waren 1961/62 das erste Prinzenpaar der Faschingsgilde. Seit 2010 ist Johann Fuchs Präsident der Fagiti.