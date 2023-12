Kroate (37) schlug Ehefrau in Bad Ischl krankenhausreif

Der Angriff des Mann dürfte mehrere Stunden gedauert haben. Immer wieder schlug er auf seine Frau ein, so die Polizei - bedrohte sie auch mit dem Umbringen. Sie erlitt durch die brutalen Attacken zahlreiche Brüche. Erst am nächsten Tag traute sich die eingeschüchterte Frau Anzeige zu erstatten. Gegen den Gewalttäter wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, sowie eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 37-Jährige in die Justizanstalt eingeliefert. Die 36-jährige Ehefrau liegt im Krankenhaus.

