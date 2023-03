Grüne setzen sich für Spazierweg an der Vöckla ein

Die Vöcklabrucker Grünen begrüßen das kürzlich begonnene Hochwasserschutzprojekt an der Ager. Der Schutz von 78 Objekten der Siedlung Schalchham in Regau, die Reaktivierung eines Altarmes der Ager sowie der ökologisch gestaltete Retentionsausgleich auf Vöcklabrucker Seite in der Schneiderau seien positiv.

Nicht zufrieden sind die Grünen mit der Wegführung. So würde der beliebte und viel genutzte Spazierweg am Flussufer von der Schlossstraße – vorbei am Zusammenfluss von Vöckla und Ager – zur Kepler- straße den Baumaßnahmen zum Opfer fallen. "Wir fordern, dass dieser Weg erhalten wird und in hochwasserfreien Zeiten genutzt werden kann", so Umweltstadträtin Sonja Pickhardt-Kröpfel. Die Grünen ärgern sich, dass in der Projektplanung in Abstimmung mit der Gemeinde Regau seitens des damaligen Bürgermeisters (Herbert Brunsteiner, ÖVP) nicht auf die Erhaltung dieses Weges gedrängt wurde. Es liege nun an der Stadtgemeinde, dieses Versäumnis rasch zu korrigieren und den Erhalt des Weges zu vereinbaren.

