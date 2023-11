Fußgängerin in Ebensee von Alkolenker schwer verletzt

Die Frau war kurz nach 21 Uhr in ihrer Heimatgemeinde Ebensee am Rand der Lahnstraße unterwegs, als sie vom Auto erfasst und zu Boden gestoßen wurde. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag weiter mitteilte, war der 53-jährige Lenker aus Ebensee schwer alkoholisiert.

Ein Alkotest ergab 1,5 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, er wird angezeigt. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert.

