St. Wolfgang wird zum Zentrum der Kunst

Schon in den 20er Jahren schlossen sich Kunstschaffende zur "Zinkenbacher Malerkolonie" zusammen.

Künstler, die sich Raum und Zeit teilen, dabei schöpferisch tätig sind, und Kunstbegeisterte, die den Kreativen bei ihrem Schaffen ein wenig über die Schulter schauen dürfen: Das ist die Idee, die hinter dem "Art Circle International Kunstfestival" steckt, das von 28. April bis 5. Mai in St. Wolfgang am See stattfindet.

22 internationale Künstlerinnen und Künstler aus 15 Nationen und drei Kontinenten werden in öffentlich zugänglichen Studios arbeiten, die in sieben Hotels, darunter dem "Weißen Rössl", eingerichtet sind. Das Thema, an dem sich die Kunstschaffenden orientieren, heißt "1100 Jahre heiliger Wolfgang". Schließlich ist St. Wolfgang der wichtigste Verehrungsort des Heiligen, der jahrelang als Einsiedler und Kirchenbauer in der Region gelebt haben soll. Die beim Festival entstandenen Kunstwerke werden dann ab 4. Mai im Erlebnisquartier der Schafbergbahn präsentiert.

