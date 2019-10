Falstaff-Ranking: Die besten Pizzen in Oberösterreich gibt es in Vöcklabruck

„Komm‘ ein bisschen mit nach Italien und wir tun so als ob jeden Tag Urlaub wär‘“, lautet die Botschaft der Pizzeria in Vöcklabruck, deren neapolitanischen Pizzen offenbar höchste Gaumenfreuden bescheren. Zumindest haben das die Falstaff-Leser befunden und das „De Michele“ überlegen auf Platz der besten Pizzerien in Oberösterreich gewählt.

Mit deutlichem Abstand dahinter rangieren das Casa Vecchia in Ottensheim sowie La Stella del Sud in Lambach. In die Top 5 haben es zudem noch das La Mare in Ansfelden und das Ristorante Garibaldi in Schärding geschaffte. Die italienischen Lokale in Linz gibt es dann geballt ab Platz 6 in der Wertung. Die Pizzeria & Trattoria Fratelli, das Ristorante Amici, Il Caminetto und Ristorante Pizzeria Riva konnten die Falstaff-Leser mit ihren Pizzen auch überzeugen. Rang 10 in der Oberösterreich-Wertung ging an die Pizzeria Die Tenne in St. Martin.