Ein Hafen für geschundene Tiere

Im Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg tummeln sich neben "klassischen" Haustieren wie Hunde und Katzen auch zahlreiche Hühner und Hähne. Kürzlich bekam die gefiederte Schar erneut Zuwachs: Dem Tierheim wurden ein Hahn und eine Henne aus extrem schlechter Haltung übergeben. Die beiden unglücklichen Vögel sind in einem komplett verwahrlosten Zustand, ihre Krallen viel zu lang und verwachsen, die Zehen teilweise in Bänder verwickelt.

Tierheimleiter Harald Hofner berichtet: "Der Kamm der Henne ist ganz blass und liegt schief, ein Zeichen dafür, dass es ihr sehr schlecht geht. Die Krallenlänge reguliert sich normalerweise durch Scharren im Boden, dazu hatten die beiden offensichtlich keine Möglichkeit. Die Haltungsbedingungen müssen entsetzlich gewesen sein." Jetzt stehen tägliche Fußbäder und intensive Krallenpflege an, damit die zwei Neuzugänge bald wieder ein Leben frei von Schmerzen genießen können.