Ein Bergmarathon wie aus einem Guss

Gmunden, 4.45 Uhr früh: Keine Aussicht auf der Aussichtsterrasse. Dass die Morgendämmerung eingesetzt hat, ist im dichten Nebel vor dem Traunsteinhaus nicht einmal zu erahnen. Aber zumindest ist auch noch nichts zu hören. Die dicken Regentropfen, die auf die ohnehin glatten Felsen prasseln, sind ausgeblieben. Noch.

Um vier Uhr früh haben sich an der höchstgelegenen Labestelle des Traunsee-Bergmarathons die freiwilligen Helfer versammelt. Musik dröhnt aus den Boxen, jene, die hier übernachtet haben, dürfen von einem AC/DC-Konzert träumen. Die Gäste, die heute einkehren werden, bleiben nicht lange. Wasser, Cola, Salz, vielleicht eine warme Suppe. Dann geht es weiter. Einmal rund um den Traunsee.

Raphael Miks ist der erste, der Licht ins Dunkel bringt. Der Vorchdorfer kommt nach einer Stunde, 56 Minuten und 38 Sekunden auf dem Traunstein an. Es ist 4:56. Nur zwei Minuten später erreicht der Schörflinger Markus Lemp die Hütte in 1575 Meter Seehöhe. Jubel, Applaus- und Regen. Kurz nach fünf Uhr früh öffnen sich die Schleusen. Die Teilnehmer des Traunsee-Bergmarathons werden sich in den folgenden Stunden fühlen, als würden sie im See und nicht rund um dessen Ufer laufen.

Die Flut am Spitzelstein

Doch an dem Abenteuer "Bergmarathon" scheint das niemanden zu hindern. "Sauwedda, deppades", sagt der eine. "Hüft jo nix", ein anderer. Und die spätere Siegerin Stefanie Gaul hat einfach lächelnd einen Regenponcho übergezogen. 63 Kilometer und 4500 Höhenmeter sind es, bis man sich "King of the Lake" nennen darf. Und gekrönt müssten sie heute alle werden. Markus Lemp, der von Ebensse in nur einer Stunde und zwei Minuten auf den Feuerkogel läuft und dort die Führung übernimmt. Aber auch jene, die sich viel mehr Zeit lassen- und zumindest ab dem frühen Nachmittag dafür mit dem Ende der Sintflut belohnt werden.

Nur in Karbach geht und läuft da nichts mehr. Die Bäche rund um den Spitzelstein haben sich am Seeufer zu Sturzfluten entwickelt, auch die Forststraße ist betroffen. Zu gefährlich für Organisatoren und Teilnehmer. Wer die Kontrollstelle nicht rechtzeitig passiert hat, muss abbrechen. Wer bereits das Südufer des Traunsees erreicht hat, darf sich feiern lassen: Volksfeststimmung in der Kreh in Ebensee.

Schlechtes Wetter, gute Laune: Das zieht sich durch bei der 34. Auflage des traditionellen Marathons. Und auch Markus Lemp zieht durch: Der Schörflinger gewinnt nach 2022 auch in diesem Jahr auf der Gesamtdistanz in 7:34:48. Stefanie Gaul erreicht das rettende Ufer nach 10:24:10 als erste Frau.

Im Ziel am Rathausplatz haben sich die unterschiedlichsten Charaktere eingefunden. Nur dreckig sind sie alle. Voll Schlamm, aber auch voll Freude, über das Geschaffte. Und ein Zuschauer trifft dort wohl genau den richtigen Ton: "Die müssen ja alle einen schweren Vogel haben. Aber irgendwie lässig."

Die Ergebnisse

Gesamtdistanz Traunsee-Bergmarathon (Gmunden- Gmunden, 63km, 4500hm)

Männer:

Markus Lemp , 7:34:48 Raphael Miks, 7:56:03 Lukas Vasold, 8:02:51

Frauen:

Stefanie Gaul, 10:24:10 Anita Mersnik, 10:54:28 Julia Evangelist, 11:08:08

Halbdistanz Traunsee-Bergmarathon (Gmunden-Ebensee, 33km, 2500hm)

Männer:

Tomas Macecek, 3:52:33 Lukas Hufnagl, 4:25:01 Andreas Meingast, 4:37:59

Frauen:

Michaela Mandlbauer, 5:02:46 Andrea Zogsberger, 5:15:05 Maria Meingast, 5:22:14

Halbdistanz Traunsee Bergmarathon (Ebensee- Gmunden, 30km, 2000hm)

Männer:

Lorenzo Beltrami, 2:50:52 Robert Jäger, 3:19:48 Gregor Hain und Andreas Lahninger, 3:21:12

Frauen:

Anja Neumann, 3:47:01 Sabine Schnölzer, 3:51:12 Sabine Stüger, 3:58:51

