Ein 5:1, das nicht nur die Sieger zu Gewinnern machte

Am Samstag fand in Timelkam ein Benefiz-Fußballspiel zwischen der hiesigen Seniorenauswahl und dem österreichischen Ärzte-Fußballnationalteam statt. Als Organisator fungierte der aus Schörfling stammende Vöcklabrucker Lungenfacharzt Roland Arnitz.

„Wir haben als Benefizprojekte das ‚Mobile Palliativteam Salzkammergut‘ und ‚Der Korb – Vöcklabruck‘ ausgewählt“, berichtet der Mediziner. „In den letzten Wochen haben wir zahlreiche Firmen in der Umgebung gebeten, uns bei diesem Projekt zu unterstützen.“ Das Vorhaben ging auf: So konnten am Samstag insgesamt 13.000 Euro – aufgeteilt an beide Organisationen – übergeben werden.

Das Spiel, das von etlichen Zuschauern besucht wurde, endete mit einem 5:1-Sieg für die Ärzte. Arnitz: „Das war somit ein guter und gelungener Test für die heuer bereits zum dritten Mal in Österreich stattfindende Ärzte-Fußball-Weltmeisterschaft von 1. bis 8. Juli in Wien.“

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer

