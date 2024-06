Betrunkene Radfahrer kollidierten auf Radweg in Vöcklabruck

Der Versuch, nach dem Konsum mehrere alkoholischer Getränke den Heimweg per Fahrrad anzutreten, hat für zwei Männer aus dem Bezirk Vöcklabruck kein gutes Ende genommen: Der 40-Jährige und der 68-Jährigen stießen am Freitagabend gegen 21:10 Uhr auf dem Radweg, der die B145 und die Johannes Kepler-Straße verbindet, zusammen. Nach der Streifkollision kamen beide zu Sturz.

Der Ältere zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden musste, berichtete die Polizei am Samstag. Wie sich herausstellte, hatten beide Zweiradfahrer zuvor ordentlich "getankt". Ein Alkotest bei dem 40-Jährigen ergab einen Wert von 1,56 Promille. Bei dem 68-Jährigen war ein Vortest positiv, ein Test mit dem geeichten Gerät war verletzungsbedingt nicht mehr möglich. Beide Männer werden bei der BH Vöcklabruck angezeigt, so die Polizei.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es an dem Verbindungsradweg von der B145 zur Johannes Kepler-Straße

