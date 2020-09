Appell an die Autofahrer zum Schulstart

Seit rund 20 Jahren besteht in St. Konrad auf der Scharnsteiner Bundesstraße ein von Schulkindern aus dem nördlichen Ortschaftsbereich und Kindern, die mit dem Linienbus an der Haltestelle nahe dem Zebrastreifen ankommen, benützter Zebrastreifen. Ab Montag wird der Betrieb aller kleinen Zubringer-Schulbusse eingestellt. Aufgrund der mit Schulbeginn beginnenden Frequenz von Kindern, die bei der Bushaltestelle "Wastlkapelle" die Fahrbahn queren müssen, und dem gleichzeitigen Pendlerverkehr (viele Lenker missachten die 70-km/h-Beschränkung) ergibt sich eine gefährliche Verkehrssituation.

Margareta Puchner als Initiatorin, Sprecherin, Organisatorin und Betreuerin – und auch betroffene Oma – bemühte sich im St. Konrader Familienausschuss um die Schulwegsicherung und nahm Kontakte zu BH, Polizei, Gemeinde und Schule auf. In Absprache mit dem pensionierten Polizeibeamten Reinhard Held, der für die Ausbildung und Betreuung der Schulwegpolizisten im Bezirk Gmunden zuständig ist, wird ab Schulbeginn ein Schülerlotsendienst eingerichtet.

Binnen kürzester Zeit stellte Margareta Puchner ein zwölfköpfiges Team von ehrenamtlichen Schulwegpolizisten auf die Beine, die am Montag ihren Dienst beginnen werden. An die Autofahrer ergeht der Appell, bei diesem Schutzweg an der B120 die vorgeschriebene Geschwindigkeit tunlichst einzuhalten.

