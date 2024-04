90 Jahre Metzgerei Maier

Die Fleischerei Maier in Pöndorf feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestandsjubiläum. Die ursprüngliche Dorffleischerei mit Viehhandel ist seit 1934 in Familienbesitz und wird mittlerweile von Franz Maier in dritter Generation geführt. Der Betrieb ist inzwischen ein mittelständischer Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb mit mehr als 30 Mitarbeitern, die zu 100 Prozent Fleisch aus Österreich verarbeiten.

Gefeiert wird das Firmenjubiläum nicht nur mit einem Zeltfest am 18. Mai. Diese Woche wurde auch das neue, umgebaute Geschäft eröffnet. Ein Selbstbedienungsbereich ermöglicht ein Einkaufen jetzt auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

