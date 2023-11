33-Jähriger bestahl Wirt in Vöcklabruck

Es war schon kurz vor der Sperrstunde, als sich ein 33-jähriger Gast in einem Lokal in Vöcklabruck an der Kellner-Brieftasche, die in einer Lade im Kassenbereich verwahrt hatte, zu schaffen machte. Vermeintlich unbemerkte nahm sich der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck daraus eine unbekannte Summe Bargeld und verschwand auf die Toilette.

Der 47-jähriger Betreiber des Restaurants war unterdes stutzig geworden, kontrollierte die Börse und bemerkte das Fehlen des Geldes. Auch andere Gäste dürften den Vorfall beobachtet haben. Als der 33-Jährige von der Toilette zurückkam und das Lokal verlassen wollte, sprach ihn der Wirt auf den Vorfall an. Der Verdächtige versetzte dem Mann daraufhin einen kräftigen Stoß mit beiden Händen, wodurch der 47-Jährige zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Dann ergriff der Dieb die Flucht.

Dank Zeugenaussagen konnte der 33-Jährige rasch ausgeforscht werden. Wie sich herausstellte, war er Tags darauf wegen eines anderen Delikts von der Polizei in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) festgenommen worden und saß bereits in der Justizanstalt Wels in Haft. Bei der Einvernahme zeigte er sich zum Diebstahl nicht geständig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.