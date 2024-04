10-Jährige bei Reitunfall in Ampflwang schwer verletzt

Ein Ausritt im Hausruckviertel hat am Samstagnachmittag für einen Teil einer achtköpfigen Reitgruppe im Spital geendet: Die Reiterinnen, darunter auch zwei Mädchen im Alter von zehn Jahren, waren im Gemeindegebiet von Ampflwang (Bezirk Vöcklabruck) auf Islandpferden unterwegs, als es gegen 14:45 Uhr zu dem Unglück kam. Aus noch ungeklärter Ursache scheuten einige der Pferde, drei Frauen und zwei Mädchen wurden abgeworfen.

Per Helikopter ins Spital

Eine Zehnjährige aus dem Bezirk Zell am See zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein gleichaltriges Mädchen und zwei Frauen im Alter von 39 und 48 Jahren, alle ebenfalls aus dem Bezirk Zell am See, wurden leicht verletzt. Die Rettung brachte sie ins Spital. Die Pferde konnten zeitnah wieder eingefangen werden und kamen nicht zu Schaden, berichtete die Polizei am Samstagabend.

Lokalisierung: Ampflwang liegt im Bezirk Vöcklabruck

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.